Фасад дома № 4 в поселке Майдарово в Солнечногорске отремонтируют к августу

Фасад дома № 4 в поселке Майдарово капитально отремонтируют к августу 2025 года. Ход работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» уже обновили кровлю, а также заменили трубы в подвальном помещении. Сейчас приступают к капитальному ремонту фасада с утеплением. Работы планируют завершить в конце июля этого года.

Кроме того, заместитель главы округа Леонид Степанов осмотрел состояние ближайшей детской площадки и поручил отделу благоустройства завершить на ней укладку покрытия на ней.