Фасад дома № 4 в поселке Майдарово в Солнечногорске отремонтируют к августу

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Фасад дома № 4 в поселке Майдарово капитально отремонтируют к августу 2025 года. Ход работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» уже обновили кровлю, а также заменили трубы в подвальном помещении. Сейчас приступают к капитальному ремонту фасада с утеплением. Работы планируют завершить в конце июля этого года.

Кроме того, заместитель главы округа Леонид Степанов осмотрел состояние ближайшей детской площадки и поручил отделу благоустройства завершить на ней укладку покрытия на ней.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Мы продолжаем реализацию региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Работы контролируются Фондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности. На данном объекте производят своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки, а жители отмечают хорошую уборку подъездов, которую проводит управляющая компания», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Жители Солнечногорска могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

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