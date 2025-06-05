Фасад дома № 4 в поселке Майдарово в Солнечногорске отремонтируют к августу

Фасад дома № 4 в поселке Майдарово капитально отремонтируют к августу 2025 года. Ход работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» уже обновили кровлю, а также заменили трубы в подвальном помещении. Сейчас приступают к капитальному ремонту фасада с утеплением. Работы планируют завершить в конце июля этого года.
Кроме того, заместитель главы округа Леонид Степанов осмотрел состояние ближайшей детской площадки и поручил отделу благоустройства завершить на ней укладку покрытия на ней.
«Мы продолжаем реализацию региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Работы контролируются Фондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности. На данном объекте производят своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки, а жители отмечают хорошую уборку подъездов, которую проводит управляющая компания», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Жители Солнечногорска могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.
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