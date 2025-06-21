Фасад дома № 2 в деревне Ложки под Солнечногорском капитально отремонтируют

Жители многоквартирного дома № 2 в деревне Ложки обратились в администрацию с просьбой о ремонте фасада. Заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов организовал встречу с жителями и представителями подрядной организации для обсуждения сроков проведения работ и осмотра территории.

Заместитель главы округа также проверил исполнение своего предыдущего поручения. Компания «Лидер-Строй» должна была убрать строительный мусор с детской площадки. Специалисты успели выполнить требования в срок и все вывезли.

«Мы обсудили с жителями важные вопросы, касающиеся содержания придомовой территории, включая своевременный покос травы и уборку подъездов. Особое внимание уделили вопросу начала капитального ремонта фасада, который вызывает беспокойство у жильцов дома № 2», — рассказал Леонид Степанов.

Подрядчик, компания «Лидер-Строй», подтвердила намерение приступить к капитальному ремонту фасада в июле текущего года. Администрация округа продолжает контролировать ситуацию и поддерживать связь с жителями, чтобы обеспечить своевременное и качественное выполнение всех необходимых работ.