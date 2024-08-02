Фасад дома № 1/7 на Советской площади в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Роман Савельев

Советская площадь в Пушкино — одно из самых популярных мест в округе. Неделю назад здесь начался ремонт фасада дома № 1/7. Работы продлятся до сентября.

Здание ожидают кардинальные перемены: ремонт фасада с применением бескаркасной системы утепления, обновление балконных плит, а также замена окон и дверей в местах общего пользования. Работы проведут в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье. Сейчас работы на объекте выполнили на 10%.

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