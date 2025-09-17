Фасад дома на Советской улице отремонтируют в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Сейчас специалисты компании «Лидер-Строй» занимаются восстановлением фасада здания № 5/15, расположенного на улице Советская.

До этого в доме уже были выполнены масштабные работы: ремонт кровли, чердачного помещения с утеплением, замена стропильной системы и системы наружного водостока, обработка древесных конструкций огнебиозащитным материалом.

«Основные причины, почему же нужен капитальный ремонт фасада: защита от разрушений, улучшение теплоизоляции, повышение безопасности и комфорта, продление срока службы многоквартирного дома, улучшенный внешний облик», — отметил заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

По плану 6 октября подрядчик начнет ремонт фасада соседнего дома № 7/16. Ознакомиться с адресной программой работ жители могут на сайте Фонда капремонта.