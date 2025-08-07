Фасад для ледовой арены в Москве изготовили на предприятии в Ленинском округе

Компания «Албес» изготовила фасадные конструкции для многофункциональной ледовой арены «Навка», открытой в 2025 году в Москве. Здание украсило гигантское полотно с силуэтом фигуристки в момент выполнения олимпийской программы.

Компания «Албес» в Ленинском округе специализируется на изготовлении современных строительных и отделочных систем из алюминия.

«Здание ледовой арены — новый архитектурный маяк на карте Москвы. Его особенность — фасад, где точный инжиниринг сплелся с лаконичным дизайном. На производстве „Албес“ превратили металл в поэзию движения — динамику вращений, пластику линий, энергию полета и другие элементы эстетики фигурного катания. Однако за кажущейся легкостью — математика и профессионализм наших специалистов», — рассказали в компании «Албес».

Здание украшает силуэт фигуристки, которая выполняет олимпийскую программу чемпионки Татьяны Навки. В «Албес» отметили, что фигура выполнена в технике перфорации, чтобы отразить легкость и плавность линий. Специалисты произвели точный расчет по эскизу заказчика. Диаметр отверстий и шаг сделали под углом таким образом, чтобы графическая целостность фигуры сохранялась с любого ракурса.

В пресс-службе главы округа Станислава Каторова отметили, что «Албес» не в первый раз участвует в реализации крупных проектов. Например, при строительстве стадиона в Красноярске, ледовой арены в Иркутске и спа-комплекса в Минеральных Водах также использовали их продукцию.

Отметим, «Навка» — первый в России ледовый театр и площадка-трансформер с уникальных дизайном и технологиями для проведения ледовых шоу и спортивных тренировок.