Фасад детской поликлиники в Чехове утеплят до начала холодов

Подрядная организация, возводящая с нуля здание поликлинику на улице Мира, утепляет ограждающие конструкции. Работы включают проектирование, монтаж, использование теплоизоляционных материалов.

В преддверии наступления холодов, важно обеспечить микроклимат в помещениях, уменьшить теплопотери, чтобы защитить конструкции от деформаций от резких перепадов температуры. Рабочие уже подготовили основания под наклейку утеплителя.

Также они устанавливают элементы для создания защитного армированного слоя. Подрядной организации предстоит еще нанести декоративно-защитный финишный слой с подготовкой.

«Сейчас идут фасадные работы, утепление наружных стен, установка композитных панелей. Параллельно прокладывают инженерные сети холодного водоснабжения и канализации в подвале и на этажах», — уточнила Лилия Дикая, руководитель проекта «Дирекция заказчика капитального строительства» Московской области.

Напомним, что общая готовность поликлиники — 65%. Ее возводят по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за средства федерального и регионального бюджетов.