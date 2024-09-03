Фасад библиотеки отремонтировали в Дедовске

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Коммунальные службы обновили внешний вид библиотеки в Дедовске. Капитальный ремонт здесь был выполнен в 2018 году. Фасад же оставался прежним и требовал ремонта.

Здание библиотеки в Дедовске находится в жилом доме, поэтому учреждение обслуживают коммунальные службы. Специалисты «ЖКУ городского округа Истра» починили козырек: выправили погнувшиеся металлические листы, заново их закрепили, восстановив геометрию. Теперь библиотека готова к началу нового учебного года.

Это одно из старейших учреждений в округе: первая запись в книге учета была сделана в 1942 году. Сейчас в библиотеке числятся четыре тысячи абонентов. Она принимает более 20 тысяч посетителей в год.

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