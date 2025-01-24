Фармпроизводство в Дубне поделилось опытом работы с делегацией из Индии

Делегация из Индии во главе с послом в России Винаем Кумаром посетила завод компании «Рус Биофарм» в ОЭЗ «Дубна». На предприятии осуществляется полный цикл разработки и производства социально значимых лекарств для терапии астмы и ХОБЛ, ВИЧ, туберкулеза и других аутоиммунных и редких заболеваний.

Гости познакомились с работой научно-исследовательского центра компании, специалисты которого отвечают за широкий спектр задач: от разработки новых препаратов и методов исследований до передачи в промышленное производство. В рамках экскурсии делегации также провели экскурсию в цехах по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых препаратов.

«Деятельность таких производителей, как группа компаний „Рус Биофарм“, имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности» — отметил Винай Кумар.

Сотрудники «Рус Биофарм» рассказали о современном методе оценки свойств ингаляционных препаратов с применением каскадных импакторов, которые воспроизводят все отделы легких человека и позволяют определить, как препарат распределяется в них.

«Наша компания динамично развивается — ежегодно мы регистрируем десятки технологически сложных препаратов, востребованных врачами и пациентами, наращиваем объемы выпуска субстанции и готовых препаратов», — заключил президент ГК «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния.

По его словам, важную роль в производстве играет сотрудничество с ведущими индийскими компаниями и отдельными высококвалифицированными специалистами.