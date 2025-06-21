Фармпредприятие в Павлово-Посадском округе отметило 34-летие
Компания «ЭКОлаб» 21 июня отпраздновала 34-летие успешной деятельности, отметив важную веху в своем развитии. В честь юбилея коллектив предприятия получил поздравления от главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова, депутата Государственной Думы Геннадия Панина и председателя Совета депутатов Романа Тикунова.
«ЭКОлаб» — современное фармацевтическое предприятие, которое за годы работы зарекомендовало себя как надежный производитель диагностических наборов и лекарственных средств. Благодаря высокому качеству продукции, инновационным технологиям и профессионализму сотрудников компания заняла прочные позиции на рынке.
Основное направление деятельности «ЭКОлаба» — разработка и выпуск продуктов, улучшающих диагностику заболеваний и способствующих эффективному лечению. Диагностические комплекты предприятия широко применяются в медицинских учреждениях, что позволяет своевременно выявлять различные патологии и корректно назначать терапию. Лекарственные препараты компании соответствуют современным стандартам и помогают улучшать здоровье пациентов.
Успехи «ЭКОлаба» связаны с постоянным внедрением инноваций, соблюдением международных норм и совершенствованием производства. Коллектив предприятия отличается высоким уровнем профессионализма и ответственным подходом, что стало залогом его устойчивого развития и востребованности на российском рынке.
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, собрало сотрудников компании и почетных гостей. В своих выступлениях они отметили значительный вклад «ЭКОлаба» в экономику округа, создание рабочих мест, реализацию социальных проектов и поддержку военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.
Глава округа Денис Семенов выразил благодарность коллективу и президенту компании Сейфаддину Марданлы за многолетний труд и целеустремленность, подчеркнув, что «ЭКОлаб» является примером ответственного бизнеса и гордостью региона. Депутат Государственной Думы Геннадий Панин отметил, что достижения компании стали возможны благодаря сплоченности и профессионализму команды. Роман Тикунов акцентировал внимание на социальной ответственности предприятия и его роли в поддержке местного сообщества.
Коллектив «ЭКОлаба» получил теплые пожелания дальнейшего процветания и стабильного развития. Праздничное мероприятие прошло в дружеской атмосфере, вдохновляя сотрудников на новые успехи.