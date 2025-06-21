Фармпредприятие в Павлово-Посадском округе отметило 34-летие

Компания «ЭКОлаб» 21 июня отпраздновала 34-летие успешной деятельности, отметив важную веху в своем развитии. В честь юбилея коллектив предприятия получил поздравления от главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова, депутата Государственной Думы Геннадия Панина и председателя Совета депутатов Романа Тикунова.

«ЭКОлаб» — современное фармацевтическое предприятие, которое за годы работы зарекомендовало себя как надежный производитель диагностических наборов и лекарственных средств. Благодаря высокому качеству продукции, инновационным технологиям и профессионализму сотрудников компания заняла прочные позиции на рынке.

Основное направление деятельности «ЭКОлаба» — разработка и выпуск продуктов, улучшающих диагностику заболеваний и способствующих эффективному лечению. Диагностические комплекты предприятия широко применяются в медицинских учреждениях, что позволяет своевременно выявлять различные патологии и корректно назначать терапию. Лекарственные препараты компании соответствуют современным стандартам и помогают улучшать здоровье пациентов.