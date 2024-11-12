Фармпредприятие из Красногорска отправило крупную партию гумпомощи в Курск

В Курскую городскую больницу № 1 поступила значительная партия гуманитарного груза от фармацевтической компании «БиннофармГрупп» из городского округа Красногорск. Доставка была организована при содействии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

В состав гуманитарной помощи вошли обезболивающие, противовоспалительные препараты, антибиотики и другие жизненно необходимые лекарства. Эти медикаменты будут использованы для лечения жителей Курска, включая более 1200 человек, проживающих в пунктах временного размещения, которые находятся под опекой медиков Курской городской больницы № 1 имени Короткова.

«Выражаем огромную благодарность социально ответственному российскому бизнесу за помощь жителям Курской области!», — отметили в пресс-службе Курской городской больницы № 1.

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