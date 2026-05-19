Фармкомплекс построят в Дубне в 2027 году

В городском округе Дубна строят фармацевтическое предприятие, которое будет выпускать, в частности, лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Общий объем инвестиций в проект составит почти 1,3 миллиарда рублей.

После ввода в эксплуатацию производство обеспечит рабочими местами около 130 жителей региона.

Производственную площадку возводят для нового бренда «Алсигма». Там можно будет ежегодно выпускать до 14,5 миллиона препаратов для лечения онкологии, более 120 миллионов таблеток и капсул, а также порядка 1,6 миллиона упаковок лекарств в стерильных формах.

Готовность основного производственного корпуса оценивают в 35%, при этом завершить работы планируют в четвертом квартале 2027 года.

Параллельно продолжается строительство складского корпуса площадью более двух тысяч квадратных метров, который рассчитан больше чем на тысячу паллетомест и включает отдельный склад для продукции, требующей особых температурных условий.

Готовность объекта также достигла 35%, а ввести его в эксплуатацию планируют до конца года.

Процесс работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Фармкомплекс разместят на территории особой экономической зоны «Дубна», которая традиционно объединяет высокотехнологичные и научно-производственные компании.

Застройщиком выступает компания «Алсигма», входящая в группу «Алтегра».