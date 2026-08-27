Фармкомпания в Дубне расширила линейку антибактериальных средств

Теперь для терапии доступны четыре варианта выпуска, включая ранее одобренные 1 млн и 2 млн ЕД.

Колистиметат натрия необходим более чем 4,5 тысячи россиян с муковисцидозом, свыше половины из которых — дети. Это тяжелое генетическое заболевание поражает железы внешней секреции и дыхательную систему.

Антибиотик назначают при бактериальных инфекциях, когда другие лекарства не справляются, в частности для купирования легочных осложнений у пациентов любого возраста.

«Мы зарегистрировали Колистиметат натрия в высоких дозировках для удобства медицинского персонала отечественных учреждений системы здравоохранения, чьим пациентам может требоваться ежедневное внутривенное введение до 12 000 000 ЕД препарата. Это повышает возможность гибкого дозирования у разных категорий пациентов с муковисцидозом, особенно когда речь идет об обострениях», — пояснила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Предприятие развивает высокотехнологичное производство на территории особой экономической зоны «Дубна». В портфеле компании представлены свыше ста наименований лекарств, причем 80% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.