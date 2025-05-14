Фармкомпания из Дубны запустит поставки инновационных препаратов в Африку

Компания «Пуль-Сар» из Дубны готовится к первым экспортным поставкам своих инновационных медицинских препаратов в Уганду и Кению. Предприятие, которое разработало уникальные хирургические средства, не имеющие аналогов в мире, уже успешно поставляет продукцию в клиники России и Казахстана.

Компания специализируется на производстве двух уникальных препаратов. Первый из них применяется при онкологических операциях для предотвращения опасной патологии, при которой лимфатическая жидкость выходит в полость организма.

Второй препарат представляет собой инновационное гемостатическое средство с антисептическим эффектом, которое не только останавливает кровотечения, но и ускоряет заживление на 40%.

«За три года, что предприятие работает на территории особой экономической зоны „Дубна“, были полностью сформированы технологические линии и сегодня производственные мощности позволяют выпускать до 500 тысяч единиц готовой продукции год», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Выход на экспортные поставки — это сложный процесс, требующий времени. Особенно это касается небольших компаний.

«В ближайшее время ожидаем завершения регистрации нашей медицинской продукции и первую поставку в Кению и Уганду», — подчеркнула генеральный директор «Пуль-Сар» Ксения Менглет.