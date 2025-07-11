Фармкомпания из Дубны разработала препарат для лечения редких заболеваний крови

Резидент особой экономической зоны «Дубна» зарегистрировал инновационный препарат для лечения гематологических заболеваний. Это уже восьмое лекарство компании «ПСК Фарма», направленное на борьбу с нарушениями кроветворной системы.

Новинку уже включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на средство с действующим веществом элтромбопаг оламин, которое предназначено для лечения иммунной тромбоцитопении и тяжелой апластической анемии у взрослых и детей от трех лет.

Препарат пополнит портфель компании, ориентированный на льготные категории пациентов.

Производить его предприятие будет на собственных мощностях в особой экономической зоне «Дубна». Лекарство планируют выпускать в форме таблеток дозировкой 25 и 50 миллиграммов в упаковках по 28 штук.

«В 2024 году объем рынка России госзакупок элтромбопага составил 42 тысячи упаковок. Производственные мощности „ПСК Фарма“ позволяют полностью удовлетворить спрос на препарат. Мы готовы внести свой вклад, предоставляя доступные и качественные лекарственные средства для лечения редких заболеваний у детей и взрослых», — пояснила генеральный директор компании Евгения Шапиро.