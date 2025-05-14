Фармацевтическую лабораторию нового поколения запустили в Пущине

Группа компаний «Р-Фарм» открыла в подмосковном наукограде Пущино новую платформу для создания терапевтических антител. На базе Лаборатории ранней разработки биологических препаратов уже создали первые молекулы, которые сейчас проходят испытания.

«Мощности лаборатории позволяют в год собрать до 200 различных вариантов генетических конструкций, получить и проанализировать более 50 молекул различной структуры, поставить до 250 клеточных тестов для контроля биологической активности», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Созданная на базе Института биологического приборостроения РАН лаборатория стала ключевым элементом стратегии компании по производству оригинальных биофармацевтических препаратов. До конца года планируется вывести на стадию доклинических испытаний не менее трех новых молекул для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

«Мы последовательно строим платформу, способную создавать оригинальные препараты с новыми, заранее заданными свойствами, ориентированные на медицинскую потребность как на внутреннем рынке, так и на международном», — подчеркнул директор департамента по ранней разработке «Р-Фарм» Тимофей Неманкин.

Параллельно в лаборатории завершают настройку mRNA-платформы, которая откроет новые возможности для создания профилактических и терапевтических препаратов.

«Пущино становится центром притяжения для тех, кто готов развивать отечественную фарму с нуля, на уровне молекулы. Мы активно привлекаем молодых специалистов и студентов, обеспечивая профессиональный рост кадров параллельно с технологическим развитием отрасли», — рассказал руководитель отдела ранней разработки биологических препаратов «Р-Фарм» Андрей Улитин.

Разработки ведутся в сотрудничестве с институтами Российской академии наук, а создаваемые препараты уже вызвали интерес у стран БРИКС, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.