Фармацевтическую компанию из Химок признали одной из лучших в России

Компания «ХимРар» из Химок вошла в пятерку лучших фармацевтических компаний и удостоилась звания «Компания года» среди нишевых фармпроизводителей. Это признание заслуг команды, которая ведет разработку лекарств от молекулы до готового препарата.

«ХимРар» — одна из немногих российских компаний, реализующих полный цикл производства. В портфеле уже есть зарегистрированные препараты. Основные направления — онкология, вирусология и заболевания центральной нервной системы.

В мае 2026 года компания запустит новый комплекс по производству активных фармацевтических субстанций в Химках. Он будет выпускать субстанции для жизненно важных лекарств полностью самостоятельно — от создания технологии до финального контроля. Это позволит быстрее выводить на рынок новые препараты и меньше зависеть от зарубежных поставок.

Президент группы компаний «ХимРар», доктор химических наук Дмитрий Кравченко отметил, что награда стала подтверждением верного курса: развивать собственные технологии, инвестировать в науку и делать качественные лекарства. Помимо производства, компания занимается просвещением: поддерживает образовательные программы и участвует в проектах по развитию здравоохранения и технологий.