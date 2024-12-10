Фармацевтическое производство расширят в Щелкове

Фармацевтическая компания «Валента Фарм» реконструирует научно-производственный комплекс в Щелкове. Там создадут 304 рабочих места. Проект привлечет в регионе около 7,4 миллиарда рублей инвестиций.

На территории комплекса запустят современные производственные цеха, где будут выпускать жидкие нестерильные лекарства. Среди них «Ингавирин», «Нормомед», «Граммидин», «Диоксидин», рассказали в подмосковном стройнадзоре.

Кроме того, в инновационном центре будут разрабатывать новые оригинальные молекулы, которые лягут в основу будущих препаратов.

Благодаря расширению компания увеличит объем производства на 12 миллионов упаковок в год.

Реализация проекта поможет укрепить технологический и научный суверенитет России. На каждом этапе строительство будут сопровождать специалисты ЦСС.