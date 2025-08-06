Фармацевтическое предприятие во Фрязине нарастит мощности по льготной программе

Фармацевтическая компания «ВИПС МЕД» получила в аренду помещение во Фрязине по льготной программе «Недвижимость за рубль». Там запустят выпуск лекарств.

Компания получила в аренду помещение площадью более 90 квадратных метров. Там будут производить препараты, в том числе их перечня жизненно необходимых. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы областного Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в проект инвестируют около 15 миллионов рублей. Реконструкцию помещения завершат в начале 2026 года, после чего общий объем выпускаемой продукции составит три миллиона флаконов в год.

«Арендуемые помещения будут использоваться для расширения и модернизации производства стерильных лекарственных средств, в частности для подготовки производства нового лекарственного препарата — глазных капель „Квинакс“, предназначенных для комплексного лечения всех видов катаракт», — сказала она.

Ранее компания стала участником программы «Земля за рубль», благодаря чему построила новый цех по производству рентгеноконтрастного средства для исследования ЖКТ.

Предприятие было создано в 1991 году, сейчас на ее счету более 5,8 тысячи квадратных метров площадей. Там выпускают оборудование для медучреждений, лекарства, технику, химические реактивы и многое другое.

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