Фармацевтический завод построят в Химках к декабрю

Новый завод по производству фармацевтических субстанций появится в Химках на территории Центра высоких технологий. Помощь в подготовке документации оказывает Центр содействия строительству. Общий объем инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей.

Разрешение на строительство нового производственного комплекса, который будет включать производства активных фармацевтических субстанций и складские помещения, выдал Главстройнадзор Подмосковья.

Компания планирует производить субстанции для инновационных препаратов против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств.

Комплекс построят к концу 2024 года, а запустят производство во втором квартале 2025 года.

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