Фармацевтический склад начали строить в Балашихе

Предприятие «Ретиноиды» активно продолжает реализацию своего инвестиционного проекта по строительству нового административно-складского комплекса на территории городского округа. Современный логистический и административный центр будет соответствовать самым высоким стандартам качества.

На текущем этапе реализации проекта уже выполнены значительные работы. Завершено возведение фундамента, подведены внешние инженерные сети, а также окончены монтажные работы по лестничной клетке. Строители начали монтаж металлоконструкций каркаса здания и подготовку к установке кровельных элементов. Это важный этап, который обеспечит надежность и долговечность будущего комплекса. Ориентировочный срок окончания всех работ запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Новый административно-складской комплекс будет представлять собой современное здание с отдельными помещениями для различных режимов хранения фармацевтической продукции. Все помещения будут построены в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включая правила Good Manufacturing Practice, что гарантирует высокие стандарты качества и безопасности.

Проект реализуется в рамках муниципального инвестиционного стандарта при поддержке управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа. Это сотрудничество подчеркивает важность развития местной экономики и поддержку инновационных проектов, способствующих созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

«Ретиноиды» — это российский производитель лекарственных средств, специализирующийся на лечении заболеваний кожи. Компания успешно работает на фармацевтическом рынке более тридцати лет и зарекомендовала себя как надежный производитель с высоким уровнем качества продукции. Строительство нового комплекса станет очередным шагом в развитии компании, позволяя расширить производственные мощности и улучшить логистику.