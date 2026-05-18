Фармацевт из Подольска стала лучшей на всероссийском конкурсе

В преддверии Дня фармацевта, который отмечается 19 мая, подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием — 2026». В номинации среди фармацевтов лучшей признали представительницу Подольска Марину Попову, фармацевта детской больницы.

Конкурс проходил в три этапа. После первого, внутриорганизационного, этапа комиссия отобрала участников для следующих туров. На втором и третьем этапах Марина Попова ярко представила презентацию о своей работе.

По словам победительницы, задача фармацевта в детской больнице — не только своевременно обеспечивать отделения лекарствами, но и информировать врачей о новинках, помогать сравнивать аналоги.

Марина Попова окончила Московское фармацевтическое училище № 10 в 2007 году. Более десяти лет она работала в частной аптеке, а полгода назад пришла в Подольскую детскую больницу. Она признается, что не ожидала стать победительницей всероссийского конкурса.

Победители конкурса, организованного Минздравом России, получили денежные премии и почетные дипломы.