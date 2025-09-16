Фарм-клуб хоккейного клуба «Сочи» переедет в Балашиху

Хоккейная команда «Капитан», выступающая в качестве резервной команды клуба «Сочи», проведет матчи на «Арене-Балашиха» в рамках сезона 2024/2025 Молодежной хоккейной лиги. Первая игра на новой домашней площадке пройдет уже 17 сентября.

Свой дебютный матч на новой арене хоккейный клуб «Капитан» сыграет с ярославским хоккейным клубом «Локо».

С 2017 года команда «Капитан» вошла в состав ХК «Сочи». Фарм-клуб является важным элементом системы подготовки перспективных игроков для дальнейшего пополнения основного состава главной команды. В основные направления работы такого клуба входит работа с игроками и совершенствование их профессиональных навыков, наработка опыта и помощь в адаптации спортсменов для перехода в профессиональный хоккей.

Фарм-клуб «Капитан» включает в себя практическую деятельность, в которую входят тренировочный процесс, участие в соревнованиях, организационная работа с командой.