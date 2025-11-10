ФАП в деревне Алферьево открыли после капремонта в Зарайске

Ремонтные работы начались по инициативе жителей деревни, которые прошлой зимой подняли этой вопрос на выездной встрече с администрацией. Теперь пациенты смогут проходить осмотры, сдавать анализы и получать медицинскую помощь в удобных и уютных кабинетах.

Старое здание фельдшерско-акушерского пункта было холодным и плохо отапливалось. После проведенных работ в здании появились новые окна, полы и трубы отопления. Ремонт провели благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья».

ФАП в деревне Алферьево стал двенадцатым в округе, отремонтированным за последние годы. Медицинский персонал этого пункта обслуживает около 700 жителей девяти окрестных деревень. Открытие обновленного фельдшерско-акушерского пункта стало важным шагом к улучшению доступности и качества медицинской помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что до конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи.