Фандоматы по сбору вещей на переработку установили в Ногинске

На территории Подмосковья продолжается установка фандоматов, и Богородский округ — не исключение. Каждый житель сможет оставить без ущерба экологии ненужные предметы и вещи из пластика, алюминия, а также текстиль в специальных боксах.

Начиная с начала 2025 года года на территории муниципалитета разместили четыре фандомата по приему текстиля. Все они установлены в Ногинске по следующим адресам: улица Аэроклубная, вблизи дома 17, улица Декабристов, вблизи дома 1, микрорайон Полет вблизи дома 2, улица Декабристов, вблизи дома 5.

При установке данного оборудования учитывается высокая проходимость в конкретном месте, а также возможность обеспечить свободный подход к емкости.

Все возможные места размещения фандоматов нанесены на интерактивную карту, которая позволяет сэкономить время при поиске локации. Важно омтетить, что собранное вторсырье идет на переработку.