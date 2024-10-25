Факультет сестринского дела открыли в университете в Балашихе

Факультет «Сестринское дело» открыли в Российском государственном университете народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе. В течение двух лет на программе будут обучаться 60 студентов. Преподавать будут специалисты из Московского областного онкологического диспансера, которые станут для них наставниками и помогут в дальнейшей профессиональной деятельности.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович рассказал, что главный врач диспансера Владимир Асташов возглавил кафедру, где будут работать восемь преподавателей. В их числе два доктора медицинских наук, один профессор, один доцент и один кандидат медицинских наук.

Студенты получат практические навыки на базе медицинского учреждения под руководством опытных медсестер, среди которых 188 имеют высшую категорию, что подтверждает их высокий уровень профессионализма.

В первом триместре обучения студенты изучат такие предметы, как «Основы бережливого производства», «Анатомия и физиология» и «Генетика». Во втором триместре в учебный план войдут «Основы патологии», «Микробиология» и «Фармакология».

Университет Вернадского поставил перед собой цель подготовить высококвалифицированные кадры, которые смогут эффективно работать в условиях изменяющегося глобального рынка. Важными задачами также являются воспитание социально активных граждан, патриотов, участие в максимальном раскрытии личностного потенциала, а также профилактика девиаций и конфликтов.