Факт незаконного сжигания отходов не подтвердился в Коломне | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:40 Факт незаконного сжигания отходов не подтвердился в Коломне Минэкологии МО.

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Инспекторы Минэкологии и природопользования Подмосковья провели проверку в Коломне в ответ на обращение жителей города Озеры. Они пожаловались на дискомфорт, вызванный недавно открытым предприятием по переработке пластикового вторсырья.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что по результатам осмотра территории сотрудники установили, что на участке расположен завод компании «Юсивай Полимерс Рус», который занимается переработкой использованного пластика.

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«Фактов сжигания отходов, о которых говорилось в обращении, не выявлено», — указал Тихон Фирсов.

Однако на территории завода обнаружены прессованные отходы, а также ведется производственная деятельность. При этом предприятие отсутствует в реестре объектов с негативным воздействием, что означает отсутствие контроля и платы за негативное воздействие.

По итогам надзорной проверки предприятию выдано предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Министерство экологии обязалось следить за тем, чтобы на предприятии был организован экологический контроль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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