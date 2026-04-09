Фабрика «Звезда» выпустит новую модель вертолета Ми-26

В конструкторском бюро фабрики «Звезда» завершается работа над новой моделью вертолета Ми-26. Специалисты оценивают изготовленный макет, сверяя его с 3D-моделью на экране монитора. Модель уже полностью собрана, идет наладка литьевых форм.

Новая модель вертолета Ми-26 будет меньше по размеру по сравнению с уже представленной на рынке. В 2024 году фабрика выпускала подарочный набор «Российский тяжелый вертолет Ми-26» в масштабе 1:72. Новая модель будет в масштабе 1:144, что сделает ее более миниатюрной и интересной для сборки.

Многие моделисты предпочитают миниатюрные версии, так как они позволяют собирать модели чаще и активнее, а также занимают меньше места на полке. Масштаб 1:72 считается одним из самых ходовых. Выпустить новинку в продажу планируют в конце апреля — начале мая.

В конструкции новой модели около ста деталей, включая восемь лопастей несущего винта. Модель предусматривает возможность открывать створки грузового отсека, внутри проработан интерьер. Подвижные элементы — несущий и рулевой винты. Модель позиционируется как стендовая. Прототип используется в гражданской и военной авиации, а также у спасателей и медиков.

Новинка появится в сети фирменных магазинов и на маркетплейсах. Цена ожидается на уровне 1500–2000 рублей, как и у предыдущей модели. Такие модели популярны у детей и профессиональных моделистов.