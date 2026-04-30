Фабрика в Серпухове запустит выпуск панелей для нового квартала

На Борисовском шоссе в городском округе Серпухов заработала фабрика по производству домокомплектов. Здесь, под высокими потолками цеха, начинается жизнь фасадных панелей для жилых кварталов. Свежесть бетона и дерева смешивается с индустриальным гулом станков, где гнется арматура и мерцает сварка.

Год назад фабрика выпустила первую партию изделий для квартала «МОНС» — крупного девелоперского проекта от застройщика «Брусника» в Москве. Оборудование для нового цеха было закуплено и установлено с нуля. Производственные станки в основном отечественного производства, их поставщики находятся в Сибири, Тверской и Тульской областях. Сырье также используется российское, его поставляют предприятия из Московской области и Приуралья.

Производство рассчитано на выпуск 2,8 тысячи квадратных метров фасадных изделий в месяц, что составляет порядка 720 изделий или 8,5 тысячи в год. Все они идут на строительство квартала на Огородном проезде в столице.

Высокотехнологичное предприятие включает в себя собственную сертифицированную лабораторию для подбора составов, бетоносмесительный узел, участки формовки, пескоструйной обработки и гидрофобизации, а также сварочные и арматурные цеха.

Создание производства привело к появлению новых рабочих мест в округе. Сегодня штат предприятия насчитывает 129 человек, большинство из которых — местные жители из Серпухова и Протвина.