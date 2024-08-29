Фабрика производственных процессов в Подмосковье обучила более 300 человек с января

В 2024 году обучение на Фабрике производственных процессов в Подмосковье прошли 330 сотрудников из 22 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Программу по обучению практикам бережливого производства ведут специалисты Регионального центра компетенций Московской области. Участники получают навыки выявления производственных потерь и внедрения решений, повышающих эффективность рабочих процессов. Программа предназначена для предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда».

Помимо изучения инструментов бережливого производства, обучение помогает оценить, как повышение производительности труда влияет на финансовые результаты. Так, одним из участников этого года стала мебельная фабрика «Живые диваны», чья команда из 17 человек увеличила прибыль от сборки до 184 тысяч рублей.

Напомним, заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» и на обучение на Фабрике производственных процессов можно оставить по ссылке.

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