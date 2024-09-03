Фабрика производственных процессов обучила свыше 100 фирм Подмосковья за два года
Региональный центр компетенций Московской области провел более 100 потоков обучения на «Фабрике производственных процессов». Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Суммарно участниками образовательного процесса стали свыше 1,4 тысячи руководителей и специалистов региональных предприятий», — подчеркнула она.
Среди первых участников были сотрудники Раменского приборостроительного завода, а также компании «Царицыно Эталон», «Артис 21», мебельная фабрика «Живые диваны» и другие. Компании, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», могут присоединиться к обучению.
Фабрика не только обучает методам «бережливого производства», но и моделирует финансовые результаты предприятия, показывая, как повышение производительности влияет на рост прибыли. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо оставить заявку по ссылке.
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