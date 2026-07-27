Фабрика «Победа» в Егорьевске нарастит выпуск кондитерских изделий в 2027 году

В Егорьевске компания «Победа» возводит новое производственное предприятие, мощность которого составит 10,5 тысячи тонн кондитерских изделий ежегодно. В ассортимент войдут вафельные конфеты, батончики, мягкая карамель и нуга с орехами и прочими наполнителями — все под брендами «Победа вкуса», «Мишки в лесу», «Соната» и «Птица счастья».

Окончание строительства запланировано на второй квартал 2027 года. Сумма инвестиций в проект оценивается в два миллиарда рублей, а земельный участок передан инвестору по губернаторской программе «Земля за рубль».

Площадь будущего предприятия превышает 22 тысячи квадратных метров.

Семейная фабрика «Победа» работает на рынке с 1999 года и поставляет продукцию во многие регионы России, а также в страны Евразийского экономического союза. Ход строительства контролирует Главгосстройнадзор Московской области: инспекторы недавно проверили объект и зафиксировали готовность на уровне 29%. Сейчас строители возводят фундаменты, монтируют металлические фермы и устанавливают железобетонные колонны. Новое производство позволит существенно увеличить объемы выпуска популярных сладостей и создать дополнительные рабочие места.