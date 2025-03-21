Фабрика пастилы в Коломне выпустит лакомство по старинному рецепту

В городском округе Коломна восстановят рецепт старинного лакомства — народных батончиков. Раньше их выпускали на фабрике Петра Чуприкова.

В оцифрованных фондах Российской государственной библиотеки нашли этикетки продукции, которую изготавливали в Коломне. Упаковка датирована периодом с 1890 по 1917 год.

Как рассказала директор Музейной фабрики коломенской пастилы Елена Дмитриева, кондитеры и технологи предприятия изучили сборники рецептов того времени.

«Там есть такое понятие — батончики народные. Их выпускали в двух вариантах — простые фруктовые батончики на основе абрикосового пюре, вишневой настойки и смородинового сока, а также батончики, глазированные шоколадом», — пояснила Елена Дмитриева.

То, каким станет вкус народного батончика, сотрудники фабрики пастилы в Коломне пока не разглашают.