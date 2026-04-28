Фабрика «Красный Октябрь» представила новый молочный шоколад

На коломенской площадке фабрики «Красный Октябрь» запустили производство нового продукта — молочного шоколада «Коровка» с арахисом, фундуком и вафельной крошкой. Этот шоколад стал первым в новой линейке молочного шоколада с добавками, которую предприятие планирует расширить в ближайшие шесть месяцев.

Производство новой продукции осуществляется на шоколадной линии, которая работает с 2008 года. Потенциальный выпуск оценивается более чем в 100 тонн в месяц. Сейчас фабрика производит около 20 тонн шоколада еженедельно только на этой линии.

Коломенская площадка выпускает более 70 наименований продукции, включая весовые конфеты, ирис, мармелад и новогодние наборы. Годовой объем производства шоколада составляет 1,2 тысячи тонн.

Запуск продукта стал ответом на устойчивый спрос на шоколад с начинками — один из наиболее динамичных сегментов кондитерского рынка. Расширение линейки молочного шоколада с начинками соответствует тренду на рост популярности шоколада с разными текстурами.

Ключевые преимущества продукта — вертикальная интеграция Холдинга «Объединенные кондитеры» и собственные мощности по переработке какао-бобов. Использование какао-масла и какао-тертого собственного производства позволяет контролировать себестоимость и стандарты качества на всех этапах.