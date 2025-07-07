Фабрика из Балашихи организовала обойный форум в Узбекистане

Участниками «Обойного форума-2025» в столичном Ташкенте стали больше 100 представителей крупных обойных компаний из Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Грузии и Узбекистана. В программу мероприятия вошли деловые сессии по вопросам маркетинга и продвижения.

Гости узнали о новинках дизайна, современных тенденциях в отрасли, а также о том, как можно использовать в работе нейросети. Специалисты подмосковной фабрики «Палитра» рассказали об инновационных и экологичных технологиях, а также о ключевых достижениях и юридических аспектах патентования в сфере производства обоев.

«Не менее важно визуальное оформление экспозиции обоев в магазине и правильное размещение демонстрационных образцов на стендах или в виде мини-интерьеров. Кроме того, большое значение имеют освещение и используемые в стендовой зоне материалы», — рассказал генеральный директор фабрики Федор Орел.

«Обойный форум-2025» стал площадкой для укрепления партнерских отношений, обмена идеями и опытом.

Фабрика «Палитра» — это современное предприятие, которое специализируется на производстве высококачественных интерьерных обоев. Компания использует передовые технологии и экологичные материалы для создания разнообразных коллекций под стать трендам дизайна. Помимо успешной коммерческой деятельности, фабрика проводит обучающие курсы, активно участвует в форумах и конференциях.