Фабрика «Галвент» в Балашихе наращивает производство систем вентиляции

На фабрике «Галвент» в городском округе Балашиха активно развивается производство систем вентиляции. Предприятие является крупнейшим в России производителем этой продукции, в том числе для гособоронзаказа.

Директор по развитию Олег Логинов сообщил, что ежемесячно фабрика выводит на рынок два новых типа изделий в рамках импортозамещения. Раньше эти изделия массово ввозили из Китая, Чехии и других стран, а теперь местные специалисты сами освоили технологии и могут изготавливать часть оборудования самостоятельно.

На предприятии работают около 300 человек, а после запуска второго корпуса и завершения первого этапа штат вырастет до 600 сотрудников. Ежедневный выпуск достигает 200 тысяч изделий.

Фабрика делает ставку на автоматизацию и роботизацию. Длина собственных конвейерных линий уже превышает два километра. Конструкторско-технологический отдел самостоятельно разрабатывает роботизированные решения. Например, одна установка заменила труд 9 человек, а производительность выросла в 9 раз.

Освободившихся работников предприятие переобучает и переводит на более квалифицированные позиции. Этому помогает двухуровневая система наставничества.

В планах — запуск второго корпуса со сварочным, аргонным участками и покрасочной камерой, а также создание универсальной платформы для линейных перемещений.