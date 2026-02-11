Фабрика в Чехове представит инновационный подход к производству шоколада

На выставке «Продэкспо» в Красногорске директор кондитерской фабрики «Чеховский кондитер» Михаил Дуркин рассказал о новом подходе к изготовлению шоколада. Главной целью предприятия является создание не просто вкусного, но и качественного, а в идеале — полезного продукта.

Фабрика делает упор на использование понятных ингредиентов и отказ от копирования массовых брендов. Особое внимание уделяется функциональным свойствам шоколада. Предприятие сотрудничает с учеными и лабораториями для изучения влияния каждого компонента на организм человека. Основная задача — максимально уменьшить вред, в первую очередь за счет замены или сокращения сахара.

Ключевая инновация — использование сахарной свеклы в запатентованном сочетании с другими ингредиентами. Этот сложный углевод не вызывает резкого скачка сахара в крови, а в комбинации с растительными компонентами, антиоксидантами и микроэлементами придает шоколаду полезные свойства.

Технология на редком пятивалковом оборудовании позволяет использовать минимум жиров — только натуральное какао-масло — при сохранении нужной консистенции.

Михаил Дуркин также отметил, что фабрика ведет разработку интерактивного шоколада, который, вероятно, станет первым подобным продуктом в России. Подробности пока держатся в секрете, но директор рассчитывает представить новинку в следующем году.