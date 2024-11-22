Глава Павловского Посада осмотрел территории округа по просьбам жителей

Глава Павло-Посадкого округа Денис Семенов провел очередной объезд территории, чтобы обсудить вопросы благоустройства с жителями. В этом месяце особое внимание уделили подготовке города к зиме и текущим работам.

Во время объезда проверили технику для зимнего обслуживания. Это новые тракторы, экскаваторы и другие машины. Также ожидаются дополнительные поставки оборудования для работы зимой.

Семенов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь в подготовке округа. В Субботино осмотрели разворотную площадку для общественного транспорта, где нужно добавить щебень, чтобы автобусы не застревали в грязи. Работы планируют завершить до конца недели.

Также продолжается снос здания «Павловский Пассаж», работы идут с опережением графика. На месте работает пять единиц техники, и завершение работ намечено на декабрь.

В ходе объезда также проверили жалобы жителей, например, на улице Пушкинская, 28, где на придомовой территории долгое время не заделана траншея после прокладки кабелей, а также на улице Белинского, 3, где не завершены работы по ремонту трубопровода. Семенов поручил ускорить восстановление благоустройства.

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