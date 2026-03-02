Еженедельные тренировки по ходьбе на лыжах стартовали в Жуковском

Любителям активного образа жизни в Жуковском и окрестностях теперь доступна возможность для развития своих спортивных навыков. В лесопарковой зоне на лыжной трассе стартовал первый в сезоне мастер-класс по коньковому ходу на лыжах.

Это событие дало старт серии еженедельных занятий, призванных объединить как начинающих, так и опытных спортсменов, независимо от возраста. Мастер-класс провел профессиональный наставник Московской государственной академии физической культуры и действующий спортсмен Владислав Букатин. Под его руководством участники не только разбирали тонкости техники движения на лыжах, но и учились взаимодействовать, вырабатывая командный дух.

Владислав уделял внимание каждому, оперативно исправляя ошибки, объясняя нюансы лыжного хода и помогая поставить правильное дыхание и координацию. Организаторы проекта имеют далеко идущие планы: занятия будут проходить на трассе ЦАГИ регулярно, каждое воскресенье.

«Мы не заканчиваем нашу работу с уходом снега. В теплое время года мы продолжим встречаться здесь же, но формат занятий изменится. Будем делать упор на общую физическую подготовку, заниматься лыжной имитацией, а также проводить подвижные игры. Это позволит нам заложить отличную базу, всесторонне развить выносливость и координацию, чтобы войти в следующий зимний сезон в наилучшей форме», — сообщил Владислав Букатин.

Присоединиться к тренировкам может любой желающий, вне зависимости от возраста и текущего уровня физической подготовки.