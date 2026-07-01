Еженедельное совещание по вопросам ЖКХ прошло в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова провела традиционное совещание с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Основными темами обсуждения были подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду, качество коммунальных услуг и оперативное решение текущих проблем в сфере ЖКХ.

Участники совещания обсудили ход плановых работ по подготовке инженерных сетей к отопительному сезону, контроль за соблюдением сроков устранения нарушений со стороны управляющих организаций, благоустройство дворовых территорий и проведение текущего ремонта.

Были проанализированы обращения жителей по поводу качества отопления, водоснабжения и содержания общего имущества в многоквартирных домах. В рамках контроля за исполнением поручений Анна Кротова лично проверила адреса, которые были обозначены на предыдущем заседании штаба.

Глава муниципалитета по итогам совещания дала поручения руководителям профильных служб и управляющих компаний. Анна Кротова подчеркнула, что своевременное и качественное реагирование на запросы жителей является приоритетной задачей для всех служб.