Еженедельное оперативное совещание прошло в Серпухове

Территориальное управление «Серпухов» МосОблЕИРЦ работает по заключенным агентским договорам с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, ресурсоснабжающими и прочими организациями, которые предоставляют услуги населению. По итогам первого квартала подразделение, имеющее в округе три клиентских офиса, заняло в рейтинге по качеству обслуживания и другим критериям первое место, а по итогам второго — третье.

Администрация Серпухова поддерживает инициативу ООО «МосОблЕИРЦ» по переходу на электронные квитанции. Для подключения к системе Единого платежного документа необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» через Единую систему идентификации и аутентификации, в соответствующем разделе выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие.

Также на встрече обсудили тему приведения к единому стилю рекламных конструкций и вывесок в округе. Разместить информационные конструкции можно только после согласования с администрацией Серпухова. Специалисты МКУ «Комитет рекламы» и Управления архитектуры и строительства разработали архитектурно-художественную концепцию вывесок для сохранения исторических фасадов и архитектурных деталей. Для тестирования проекта выбрали улицы с ценной исторической застройкой конца XIX — начала XX веков: Ворошилова, Советскую, Чехова, Калужскую, Тульскую, 1-ю и 2-ю Московскую, Володарского, площадь Ленина, а также Соборную гору с прилегающими улицами.

Участники совещания обсудили и предстоящие в округе мероприятия: празднование Дня Государственного флага Российской Федерации, Дни открытых дверей в учреждениях культуры, спорта и допобразования, а также Крестный ход с иконой «Взыскание погибших», который пройдет 23 августа.