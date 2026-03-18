Ежемесячную выплату на питание оформили в Подмосковье свыше 14,6 тысячи раз

В Подмосковье с начала 2026 года электронной услугой «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» воспользовались более 14,6 тысячи раз. Она доступна на региональном портале, напомнила пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Выплата предоставляется беременным со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение полугода с даты родов и детям до трех лет. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, пособие назначают на каждого ребенка.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и указать счет, на который будут перечисляться деньги.

Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Подмосковья, придет предзаполненная форма на регпортале. Нужно будет проверить данные и подать заявление.