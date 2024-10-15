Ежемесячное собрание литературного объединения «Радуга» состоялось в Воскресенске

В городском округе Воскресенск провели очередное ежемесячное собрание литературного объединения «Радуга». В нем приняли участие коллеги из Раменского, Видного, Жуковского, Коломны, Луховиц, Мытищ и Ступино.

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске прошло собрание литературного объединения «Радуга» имени Ивана Лажечникова. Руководитель литературного объединения, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков подвел итоги работы организации, а также проинформировал собравшихся о предстоящих мероприятиях. На встрече обсудили подготовку к празднованию 25- летия объединения, его отметят на следующей неделе.

Литераторы подарили библиотеке новые издания со своими произведениями. Три номера новой цветной литературной газеты «Писатели Подмосковья» презентовал председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов. Издание также пополнило фонды Воскресенской библиотеки.

Отметим, что несколько материалов этого номера посвятили юбилею объединения «Радуга». На страницах газеты рассказали об истории создания литературной организации, о достижениях литераторов из Воскресенска, о современной деятельности и традициях.

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