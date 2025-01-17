Ежегодный турнир по хоккею Кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе

С 18 по 21 января 2025 года в Ледовом дворце городского округа состоится ежегодный хоккейный турнир на Кубок Юрия Ляпкина. Это соревнование стало традиционным для региона и уже в четырнадцатый раз соберет юных хоккеистов.

Вход на турнир свободный, и любой желающий может прийти и поддержать спортсменов. На лед выйдут детско-юношеские команды, составленные из игроков 2014 года рождения. Традиционно мероприятие будет открыто олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира Юрием Ляпкиным, который всякий раз приветствует молодых хоккеистов и их болельщиков.

Город Балашиха с гордостью сохраняет традиции советского хоккея и активно развивает этот вид спорта. В местной спортивной школе имени Юрия Ляпкина, почетного жителя города и чемпиона мира, действуют хоккейные секции, которые помогают молодым талантам развиваться и достигать новых высот. Ледовый дворец округа также служит домашней ареной для клуба «Витязь» и ранее принимал команды КХЛ, включая омский «Авангард».

Этот турнир не только способствует развитию хоккея среди молодежи, но и укрепляет спортивное братство и дух соревнования среди юных спортсменов.