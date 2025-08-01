Ежегодный сырный фестиваль начался в Истре

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ежегодный сырный фестиваль начался в деревне Дубровское под Истрой. Свою продукцию представят более 300 фермеров, а также винодельни и предприятия народных промыслов.

Фестиваль пройдет на территории Истринской сыроварни Олега Сироты. Он продлится три дня и завершится 3 августа, рассказали в региональном Минкультуры.

В мероприятии примут участие 300 фермеров более чем из 50 регионов России, в том числе из Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей. Свою продукцию представят около 25 виноделен, а также предприятия народных художественных промыслов.

Участники фестиваля привезли сыры, а также молочные, мясные и рыбные товары и деликатесы. На прилавках — мед, выпечка, а также ягоды, грибы, натуральные напитки и травяные чаи. Для юных гостей подготовили зоны с качелями и батутами, мастер-классы и мини-ферму.

Лучший сыр страны выберут на чемпионате, который состоится в заключительный день мероприятия. Кандидатов оценят российские и иностранные эксперты.

Фестиваль будет работать с 09:00 до 21:00, добраться до места проведения можно бесплатными автобусами от станций Истра или Новоиерусалимская.

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