Ежегодный сырный фестиваль начался в Истре

Ежегодный сырный фестиваль начался в деревне Дубровское под Истрой. Свою продукцию представят более 300 фермеров, а также винодельни и предприятия народных промыслов.

Фестиваль пройдет на территории Истринской сыроварни Олега Сироты. Он продлится три дня и завершится 3 августа, рассказали в региональном Минкультуры.

В мероприятии примут участие 300 фермеров более чем из 50 регионов России, в том числе из Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей. Свою продукцию представят около 25 виноделен, а также предприятия народных художественных промыслов.

Участники фестиваля привезли сыры, а также молочные, мясные и рыбные товары и деликатесы. На прилавках — мед, выпечка, а также ягоды, грибы, натуральные напитки и травяные чаи. Для юных гостей подготовили зоны с качелями и батутами, мастер-классы и мини-ферму.