Ежегодный слет участников областного педагогического конкурса прошел в Реутове

Участники областного конкурса «Учитель года Подмосковья» собрались на XXI региональный слет в школе № 10 в Реутове. Мероприятие объединило свыше 300 педагогов из разных муниципалитетов Московской области.

Заместитель главы городского округа Реутов Екатерина Отческая выступила перед собравшимися с приветственным словом. Она напомнила педагогам о действующих в регионе мерах поддержки, пожелала продуктивного обмена опытом и интересного общения.

Лауреаты и победители конкурса «Учитель года Подмосковья» продемонстрировали свои презентации и поделились секретами профессионального мастерства.

Преподаватель физики из школы № 10 Юрий Уробушкин провел для коллег открытый урок на английском языке. Он показал присутствующим возможности билингового обучения и пригласил гостей в школьный музей.

Второй день мероприятия посвятили практическим занятиям.

Как отметила директор школы № 10 Ольга Кондрашова, слет педагогов — это настоящий праздник для учителей.

«Это триумф педагогического мастерства. Теплота и открытость, присущая педагогам, создают особую атмосферу. При этом школа работает в обычном режиме, все 1300 учеников учатся по расписанию», — добавила она.