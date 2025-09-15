Ежегодный слет работников образования прошел в Богородском округе

В тридцать пятый раз работники образования Богородского округа собрались в живописном месте на берегу реки Шерны, чтобы зарядиться энергией, обменяться опытом и отлично провести время. Педагоги поменяли указки на компас и журналы на туристические карты, чтобы принять участие в традиционном туристско-краеведческом слете-семинаре.

В этом году за звание самой сплоченной и ловкой команды боролись 25 коллективов со всего округа, включая постоянных участников — Центры образования — и впервые присоединившийся университет просвещения «ПроСвет». Собравшихся приветствовали начальник Управления образования Евгения Устякина и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов.

Судейская бригада Центра образования для детей и взрослых подготовила насыщенную программу, где каждая команда могла проявить свое мастерство и решимость. Первое место и звание «Самых спортивных учителей» завоевал коллектив Центра образования № 29, второе место досталось образовательному центру «Аист», а третье — Центру образования № 45.

Тридцать пять лет назад ногинская Станция юных туристов организовала первый слет, и с тех пор эта традиция бережно сохраняется в Богородском округе. Педагоги гордятся, что им удается ежегодно собираться всем дружным сообществом, чтобы не только отдохнуть на природе, но и приобрести новые знания и умения, которые могут пригодиться в работе с учениками.