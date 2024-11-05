Ежегодный православный фестиваль прошел в Дмитрове

В Дмитровском округе прошло закрытие ежегодных IX Влахернских чтений «Все начинается с семьи». В этот день подвели итоги фестиваля и наградили активных участников.

Хор «Союза православных женщин» открыл церемонию награждения. Он исполнил гимн поселка Деденово и новые произведения, которые написали специально к этому событию. Также на сцене выступил сводный хор воспитанников детских садов.

«Влахернские чтения» — совместный проект Председателя регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» Московской области Светланы Тягачевой и благочиния Дмитровского церковного округа. На протяжении трех недель конкурсанты принимают участие в круглых столах, семинарах, выставках и паломнических поездках. Визиты посвящены возвращению иконы Влахернской Божией Матери в поселок Деденево. В числе гостей — воспитанники детских садов, школьники, а также учреждения культуры и социальной защиты муниципалитета.

«Мы живем в огромной и многогранной стране, которая сильна своими людьми, такими как Светлана Тягачева. Сила таких людей заключается в их вере. Именно с ней Светлана Николаевна девять лет назад начала Влахернские чтения. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие в этом фестивале», — сказала временно исполняющая полномочия главы Дмитровского округа Оксана Котова.

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