Ежегодный педагогический форум состоялся в Зимнем театре Орехово-Зуева

Накануне нового учебного года в городском округе Орехово-Зуево прошла традиционная педагогическая конференция. Лучших учителей отметили наградами и благодарственными письмами.

В Зимнем театре Орехово-Зуева собрались педагоги со всего округа, чтобы обсудить итоги прошедшего учебного года и поставить задачи на предстоящий период. На мероприятии озвучили достижения школ округа.

Так, стобалльниками по единому государственному экзамену стали 13 одиннадцатиклассников, медаль «За особые успехи в учении» вручили 114 выпускникам. Пять заведений Орехово-Зуева попали в топ-100 школ Подмосковья.

Депутат Государственной думы Геннадий Панин озвучил несколько важных для педагогов тем.

«Одним из самых частых пожеланий на встречах с учителями был запрет на использование мобильных телефонов на уроках. С 1 сентября он официально вступает в силу. Мы возвращаем в образовательный процесс трудовое воспитание», — сказал он.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий подвел итоги капитального ремонта и строительству новых школ.

«2 сентября мы открываем три новые школы, которые обновили. Дрезненская школа № 1, Демиховский лицей, Давыдовская гимназия. Не буду скрывать, что для нашей команды одним из ожидаемых событий этого года было открытие новой Морозовской школы проект был очень амбициозный, уникальный», — поделился Заголовацкий.

В следующем году в Орехово-Зуеве отремонтируют четыре школы и один детский сад. Это Ильинская школа, Малодубенская, основной корпус Авсюнинской школы и корпус начальной школы деревни Демихово, а также в бывший детский сад № 12 на улице Парковской.

Наградами Государственной Думы, знаками, благодарственными письмами Мособлдумы, а также грамотами Министерства образования Московской области и администрации Орехово-Зуева отметили лучших педагогов округа.

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