Ежегодный отчет главы Серпухова прошел в историко-художественном музее

В Серпухове подвели итоги социально-экономического развития округа за 2025 год. В ежегодном отчете приняли участие представители регионального правительства, администрации, депутаты и жители муниципалитета.

10 июля глава городского округа Серпухов Алексей Шимко представил результаты работы команды администрации за прошедший год. Вместе с ним в мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, советник губернатора Московской области в ранге министра Ольга Забралова, сотрудники администрации и подведомственных учреждений, депутаты и жители округа.

Особое внимание в отчете уделили социальной направленности бюджета. Средства направляли на развитие образования, спорта, сохранение культурного наследия, поддержку старшего поколения и создание условий для развития молодых талантов. Серпухов вошел в число лидеров по количеству реализуемых объектов образования, развитию спортивной инфраструктуры и сохранению культурных проектов.

Также в рамках мероприятия Алексей Шимко совместно с начальником 29-го пожарно-спасательного отряда полковником Эдуардом Соломатиным вручил награды жителю Пущино Владимиру Звягину за героический поступок. Благодаря его действиям удалось спасти сына актера Александра Высоковского. Сам актер погиб во время рыбалки.

«Я еще раз хочу сказать спасибо каждому, кто стал участником больших перемен. И в первую очередь — вам, дорогие жители. Ваши наказы на выездных администрациях, на приемах, в социальных сетях являются двигателем перемен. Обязательно по итогам года отметим самых неравнодушных — тех, кто помогает менять округ к лучшему», — отметил Алексей Шимко.

Завершилось мероприятие заседанием Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. Парламентарии обсудили основные направления работы муниципалитета и единогласно поддержали представленные итоги.