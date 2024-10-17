Ежегодный областной форум управдомов провели в Богородском округе

Ежегодный областной форум «Грамотный собственник- фактор развития сферы ЖКХ» прошел Богородском городском округе 16 октября. В мероприятии приняли участие более 300 председателей Советов многоквартирных домов со всего Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, главной темой обсуждения стало развитие жилищно-коммунального хозяйства и грамотное управление общим домовым имуществом.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского, управдомы решают множество вопросов, которые возникают у жильцов — это капремонт, эксплуатация общедомового имущества, ремонт подъездов и другие.

«Очень важно донести все новшества, которые реализуются у нас на законодательном уровне до наших граждан. Благодаря поддержке Мособлдумы, федерального собрания, мы постоянно находимся в диалоге с управляющими компаниями и нашими жителями, нам крайне важна обратная связь», — подчеркнул Велиховский.

Он добавил, что это площадка помогает обмениваться мнениями и рассказывать жителям о новых мерах, которые принимает регион, чтобы собственники могли управлять своим имуществом более эффективно и грамотно.

Форум управдомов проходит в Московской области уже 10 лет, и за это время благодаря диалогу власти с жителями удалось решить большое количество проблем.

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